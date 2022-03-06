Посол Антонов обвинил США в безответственности и рискованности их лозунгов

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Граждане Украины, а также представители ДНР, ЛНР и лица без гражданства смогут попасть на территорию РФ без оформления визы. Соответствующий указ подписал в субботу, 5 марта, российский президент Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

С 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и...