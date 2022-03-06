Посол Антонов обвинил США в безответственности и рискованности их лозунгов
Посол Антонов заявил о безответственности и рискованности звучащих в США лозунгов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:36, 06 марта 2022
Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности. Об этом заявил в беседе с журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.
Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности, — подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что готов встретиться с любым американским политиком для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности.
Ранее Антонов назвал враждебным решение США о высылке работников постпредства РФ при ООН. По мнению дипломата, американское правительство вновь нарушило свои обязательства. Посол также добавил, что действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между «великими державами», несущими ответственность за глобальный мир и безопасность.