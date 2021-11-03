«Посмотрите в зеркало»: посольство РФ дало совет Пентагону и Госдепу

Владимир Жириновский расценил нежелание россиян делать прививки от коронавируса как форму протеста против действующей власти. Так лидер ЛДПР выразил своё отношение к антипрививочникам в эфире радио KP.RU.

Люди назло не делают прививки, готовы назло заболеть и даже умереть. Это форма протеста против действующей власти, — заявил политик. Жириновский непримиримо относится к антиваксерам. Сам он строго соблюдает меры...