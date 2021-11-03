«Посмотрите в зеркало»: посольство РФ дало совет Пентагону и Госдепу
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:00, 06 ноября 2021
Читайте нас в Google Новости
Пентагон и Госдеп в последние дни заявляют об озабоченности из-за действий российских Вооружённых сил вблизи границ Украины. Ведомствам следует «посмотреть в зеркало», поскольку именно американские военные «разгуливают» по миру, оставляя после себя хаос, заявило в Twitter посольство РФ в Вашингтоне.
Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооружённых сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооружённые силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос, — отмечается в сообщении дипмиссии.
Ранее стало известно, что Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины, заявил представитель ведомства Джон Кирби. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США, но какие именно «необычные» действия, он пояснять не стал.