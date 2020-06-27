Послы пяти стран в Москве потребовали от РФ уважать права секс-меньшинств

https://static.news.ru/photo/86234f6e-b85d-11ea-a13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Послы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США выпустили совместное обращение к правительству России с призывом защищать права всех граждан, включая представителей ЛГБТ-сообществ. Заявление вышло в месяц прайдов, который отмечается в июне.

Мы, нижеподписавшиеся чрезвычайные и полномочные послы и временно исполняющие обязанности глав дипмиссий, признаём неотъемлемое достоинство, присущее каждой человеческой личности, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека, и призываем правительство РФ исполнять взятые на себя обязательства по защите прав всех граждан, включая представителей ЛГБТИ-сообщества, — говорится в тексте послания.

Составители призыва также поприветствовали ЛГБТ-активистов и их сторонников, которые работают для того, «чтобы каждый человек вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности был в полной мере защищён законом».

В июне 1969 года в США прокатились так называемые Стоунволлские бунты, когда тысячи геев и лесбиянок Америки впервые дали отпор репрессиям полицейских. Это выступление стало одним из символов борьбы сексуальных меньшинств за гражданские права. С тех пор июнь считается месяцем прайдов, то есть парадов, целью которых является демонстрация существования людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и призыв к соблюдению их прав.

Если ранее эти шествия носили протестный характер, то во многих странах теперь они превратились в весёлые карнавалы. Их посещают не только представители ЛГБТ-сообщества, но и люди с традиционной сексуальной ориентацией. Они приходят сюда, чтобы выразить солидарность и поддержать представителей сексуальных меньшинств, а также за атмосферой праздника.

Правозащитники давно указывают на ущемление прав геев и лесбиянок в России. Политические партии в основном не высказываются в их защиту. Российские власти в целом продвигают идею охраны «традиционных ценностей», а тему гомосексуализма используют в качестве отрицательного и порочного образа социума. Так, одна из поправок в Конституцию РФ закрепляет положение о том, что брак является исключительно союзом мужчины и женщины. Авторы агитационного ролика в пользу этой поправки представили зрителю карикатурную гей-пару и сделали её символом наступления на «традиционную семью». Это видео в итоге заблокировал YouTube.

Символом ЛГБТ-сообщества является радужный флаг. Сегодня его вывесили на здании посольства Великобритании в центре Москвы. Ранее его подняли и на территории американского посольства в российской столице, писал NEWS.ru.