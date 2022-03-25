«Сейчас бы пригодилась»: Медведев пожалел о продаже своих «жигулей»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости в шутку сказал, что жалеет о продаже своего отечественного автомобиля «жигули». Так он ответил на вопрос журналиста о введённых против России западных санкциях, в котором упоминалась Куба, где до сих пор ездят на машинах 1960-х годов.

Жалко, я продал. У меня была когда-то машина «жигули», семёрка, сейчас бы пригодилась, — отметил он.

На фоне ситуации на Украине автомобильный рынок России оказался в числе наиболее пострадавших секторов. Несколько международных производителей решили заморозить поставки машин на российский рынок. Среди них — Honda, Infiniti, Audi и BMW.

Это решение было принято из-за колебаний курса рубля и экономических санкций, введённых западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. Некоторые компании приостановили отгрузки не столько по политическим мотивам, сколько из-за логистических проблем.