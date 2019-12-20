https://static.news.ru/photo/eb79724a-23f1-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ельченко Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек посмеялся над новым послом Украины в США Владимиром Ельченко, назвав его жертвой теории заговоров. Так парламентарий прокомментировал слова дипломата о скрытом влиянии России на ООН.

По словам депутата, Ельченко всюду мерещатся агенты ФСБ и «русский след». Бальбек предположил, что посол ищет «руку Москвы» даже у себя под подушкой.

Парламентария также добавил, что власти Украины считают свою позицию единственно верной, а страны, поддерживающие Россию, – вассалами Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Ельченко назвал половину из числа россиян, работающих в ООН, тайными или открытыми агентами ФСБ. По его словам, с их помощью Россия манипулирует всемирной организацией.