Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете

https://static.news.ru/photo/7e107034-3a5f-11eb-a8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД страны после того, как газета Jerusalem Post изменила первоначальный смысл его слов, которые он произнёс в ходе интервью изданию. Об этом заявили в пресс-службе российского диппредставительства в Тель-Авиве.

8 декабря состоялось интервью посла России в Израиле англоязычному израильскому изданию Jerusalem Post, которое было опубликовано в газете на следующий день в формате статьи. В ней корреспондент добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора, — приводит ТАСС выдержку из сообщения российского посольства.

В пресс-службе также добавили, что в израильскую газету уже направлено официальное письмо на имя главного редактора с возражениями.

Ранее российский посол был вызван в МИД Израиля для разъяснений по поводу высказываний, приписываемых ему Jerusalem Post.

9 декабря в конструктивном ключе прошёл профессиональный диалог с политическим директором МИД Израиля Алоном Баром, в ходе которого нами (посольством. — NEWS.ru) также была изложена точка зрения на текст публикации, — рассказали в израильском МИД.

Причиной недоразумения стали приписываемые российскому послу высказывания о том, что «проблемой в регионе» является не деятельность Ирана, а «недостаточное понимание между сторонами и несоблюдение резолюций ООН по израильско-арабскому конфликту».

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде причастны Израиль, США и Саудовская Аравия.