Посла России вызвали в МИД Чехии

https://static.news.ru/photo/a68b496a-a2c1-11eb-8df0-96000091f725_660.jpg Александр Змеевский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Посол России Александр Змеевский прибыл в министерство иностранных дел Чехии, куда был вызван в связи со взаимной высылкой дипломатов. Он не стал общаться с присутствовавшими у здания дипмиссии журналистами и сразу же прошёл внутрь.

Российский дипломат приехал в МИД в 17:50 по местному времени (1:50 мск), передаёт РИА Новости.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

Ранее пражское сетевое издание Seznam сообщило, что МИД Чехии 21 апреля намерен объявить о выдворении новой группы российских дипломатических сотрудников. Пока что объявлено об этом не было.

Тем не менее, ранее утверждённый главой чешского МИД Якуб Кулганек заявлял о намерении обсудить нынешний этап двусторонних отношений со Змеевским. После этого российский дипломат и был вызван в ведомство.