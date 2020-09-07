Посла России в Великобритании вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/8056f3a4-f121-11ea-96b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил главы британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

Он отметил, что это было сделано, «чтобы обозначить глубокую обеспокоенность» в связи с отравлением политика.

Использование запрещённого химического оружия совершенно неприемлемо, поэтому Россия должна провести полное, прозрачное расследование, — написал Рааб в Twitter.

Министр также выразил надежду на дальнейшее улучшение состояния российского оппозиционера.

2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.