Посла РФ в США пригласили в Москву для ревизии отношений со Штатами

https://static.news.ru/photo/7328a0d2-87d6-11eb-a8f7-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашён в Москву для консультаций и ревизии отношений со Штатами. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что посол вылетит в Москву 20 марта. Как сообщили в дипломатическом представительстве, цель его приезда — консультации с руководством по поводу развития российско-американских отношений.

Песков объяснил, что посла пригласили в Москву для консультаций и ревизии российско-американских отношений. По словам пресс-секретаря Путина, у президента на данный момент нет конкретных планов по встрече с Антоновым.

Но посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день, поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла, пока конкретных планов нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, приглашение Антонова в Москву для консультаций стало беспрецедентным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прежде подчёркивалось, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.