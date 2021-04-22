Посла РФ в Праге пригласили в МИД Чехии

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки на слова российского лидера о Шерхане и Табаки. Тогда известная своими курьёзами представитель Белого дома заявила, что Штаты не воспринимают эти заявления на свой счёт, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Джен Псаки говорит, что они не ассоциирует себя с этим, о чём говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас, — сказала...