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Посла РФ в Праге пригласили в МИД Чехии

15:41, 22 апреля 2021
Фото: CzechMFA/facebook.com

Посла России, который находится в Праге, пригласили на беседу в МИД Чехии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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