https://static.news.ru/photo/6cc3f9a4-1cb0-11ea-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Гез Андреас фон Гайр Фото: germania.diplo.de

Посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД РФ, чтобы огласить ответ на высылку российских дипломатов из Берлина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вынуждены принять зеркальные меры.

Вызван для оглашения ответных мер, — сообщил ТАСС информированный источник.

Как писал NEWS.ru, 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло 23 августа. В ведомстве данное решение объяснили тем, что российские власти не приняли достаточного участия в расследовании убийства, несмотря на неоднократные запросы немецких властей. В МИД РФ заявили, что Россия вынуждена принять комплекс ответных мер.