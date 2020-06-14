Посла Чехии вызвали в российский МИД

https://static.news.ru/photo/8ae024e4-aed7-11ea-b372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чешский посол вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Эту информацию подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД вызван посол Чехии, — сообщил источник РИА Новости.

Напряжённость между странами обострилась в апреле после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и переноса его в музей. В Москве восприняли это как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

После этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. 8 июня российские дипломаты вернулись в Москву.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия обязательно будет учитывать высылку дипломатов из Чехии в выстраивании отношений с этой страной. Она подчеркнула, что «конечно, будут ответные меры». Захарова отметила, что у Москвы просто нет иной альтернативы после таких действий чешских властей, писал NEWS.ru.