Посла Чехии вызвали в МИД России

https://static.news.ru/photo/785d8c30-a062-11eb-9471-96000091f725_660.jpg Витезслав Пивонька Фото: legislation.council.gov.ru

Чешского посла в России Витезслава Пивоньку вызвали в центральное здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве. Ранее Прага объявила о высылке российских дипломатов из страны.

В МИД РФ вызван чешский посол, — сообщил ТАСС информированный источник.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел, а также является главой МВД, накануне заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. По его словам, дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице. Инцидент произошёл в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ уже выразили решительный протест Праге после объявленной высылки российских дипломатов, пообещав подготовить ответные меры. Там отметили, что изначально Прага возлагала ответственность за инцидент на компании, владеющие складами. Кроме того, в заявлении говорится, что такие действия властей Чехии стали «продолжением серии антироссийских акций», которые проводятся не без участия США.