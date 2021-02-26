Посадивший лайнер на кукурузное поле пилот отрицает участие в выборах в ГД

https://static.news.ru/photo/b34979da-784e-11eb-8a97-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, получивший звание Героя России после аварийной посадки пассажирского лайнера на кукурузное поле в Подмосковье, заявил, что не собирается избираться в Государственную думу.

Он заявил, что новость о его желании выдвигаться в парламент от партии «Единая Россия» не соответствует действительности.

Эта новость — это ложь, — сказал он журналистам «Подъёма».

Другие вопросы, касающиеся его политических планов, он комментировать не стал.

Накануне СМИ сообщили, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев уговорил Юсупова на участие в выборах от «Единой России». Ранее лётчик отказывался от таких перспектив, заявляя, что хочет продолжать летать, а это несовместимо со статусом депутата. По данным издания, руководитель региона всё-таки смог переубедить лётчика на встрече, которая состоялась днём ранее.

По данным источника в областной администрации, первую тройку регионального списка единороссов возглавит Куйвашев, на втором месте будет ныне действующий депутат Госдумы и соавтор принятых летом 2020 года поправок к Конституции Павел Крашенинников, а третью строчку займёт пилот Юсупов.

Уральский лётчик стал известен на всю страну после того, как в августе 2019 года смог посадить авиалайнер Airbus A321, двигатели которого вышли из строя, на кукурузное поле в Московской области. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Однако никто не погиб.

Указом президента Юсупову, а также второму пилоту Георгию Мурзину было присвоено звание Героя России, писал NEWS.ru.