Посадившего лайнер на кукурузное поле пилота уговорили избираться в Госдуму

https://static.news.ru/photo/57e18760-7829-11eb-a475-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, получивший звание Героя России после аварийной посадки пассажирского лайнера на кукурузное поле в Подмосковье, согласился баллотироваться в Государственную думу от «Единой России». Убедить его смог глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщил источник в окружении губернатора.

Ранее Юсупов отказывался от таких перспектив, заявляя, что хочет продолжать летать, а это несовместимо со статусом депутата, передаёт URA.RU. По данным издания, руководитель региона всё-таки смог переубедить лётчика на встрече, которая состоялась днём ранее.

Впрочем, отмечается, что в региональном департаменте информационной политики информацию о встрече комментировать не стали, а с самим Юсуповым связаться не удалось.

По данным источника в областной администрации, первую тройку регионального списка единороссов возглавит Куйвашев, на втором месте будет ныне действующий депутат Госдумы и соавтор принятых летом 2020 года поправок к Конституции Павел Крашенинников, а третью строчку займёт пилот Юсупов.

Уральский лётчик стал известен на всю страну после того, как в августе 2019 года смог посадить авиалайнер Airbus A321, двигатели которого вышли из строя, на кукурузное поле в Московской области. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Однако никто не погиб.

Указом президента Юсупову, а также второму пилоту Георгию Мурзину было присвоено звание Героя России, писал NEWS.ru.