Португалия сдала России организаторов акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/797a93ca-ca41-11eb-9729-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Мэрия Лиссабона (столицы Португалии) передала Москве данные об организаторах акций поддержки оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила местная газета Expresso, организаторами были три человека. У них у всех есть двойное гражданство.

Для того чтобы организовать митинг в Лиссабоне в поддержку учредителя ФБК (признан экстремистской организацией и включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), они сами пришли в мэрию и передали властям города свои личные данные, включая адреса и номера телефонов.

После этого администрация города передала информацию в полицию, а также в посольство и МИД РФ. Позднее в мэрии заявили: несмотря на то что процедура стандартная, их действия были ошибочными. Мэр города публично извинился перед россиянами, данные которых слили России.

Навальный в настоящее время находится в колонии в Покрове. Он отбывает наказание по делу «Ив Роше» после того, как его задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) экстремистскими организациями. Суд отказал юристам в удовлетворении нескольких ходатайств. Защитники просили рассекретить материалы дела, вызвать в суд как свидетеля оппозиционера Алексея Навального, а также разъяснить, могут ли они делиться секретными данными с руководством ФБК.