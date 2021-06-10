Португалия сдала России организаторов акции в поддержку Навального

Мэрия Лиссабона (столицы Португалии) передала Москве данные об организаторах акций поддержки оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила местная газета Expresso, организаторами были три человека. У них у всех есть двойное гражданство.
Для того чтобы организовать митинг в Лиссабоне в поддержку учредителя ФБК (признан экстремистской организацией и включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), они
После этого администрация города передала информацию в полицию, а также в посольство и МИД РФ. Позднее в мэрии заявили: несмотря на то что процедура стандартная, их действия были ошибочными. Мэр города публично извинился перед россиянами, данные которых слили России.
Навальный в настоящее время находится в колонии в Покрове. Он отбывает наказание по делу «Ив Роше» после того, как его задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии.
9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) экстремистскими организациями. Суд отказал юристам в удовлетворении нескольких ходатайств. Защитники просили рассекретить материалы дела, вызвать в суд как свидетеля оппозиционера Алексея Навального, а также разъяснить, могут ли они делиться секретными данными с руководством ФБК.