https://static.news.ru/photo/39af4d1a-3877-11ea-8cd0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Из тезисов послания к Федеральному собранию, с которым выступил российский президент Владимир Путин, можно сделать вывод, что он собирается остаться у власти навсегда. Такое мнение обнародовал экс-глава Украины Пётр Порошенко.

В этих условиях необходимо объединиться и власти, и оппозиции, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, написал политик в Twitter.

В России нет правительства, нет парламента, нет Думы, нет Федерального собрания. В России вся власть в руках одного человека — фамилию и имя этого человека вы очень хорошо знаете, — заявил Порошенко.

По его мнению, изменения в российскую Конституцию, о которых говорил Путин, представляют для Киева угрозу. Он выразил уверенность, что Россия на фоне происходящих изменений «не собирается заканчивать войну с Украиной».

Учорашнє послання Путіна Федеральним зборам потрібно дуже уважно проаналізувати. Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною. І другий висновок, що Путін збирається залишатися у владі назавжди. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 января 2020 г.

15 января, как писал NEWS.ru, президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Путин среди прочего предложил ряд поправок в Конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Помимо этого, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.