Порошенко призвали держать «свои сочувствия при себе» после слов о Крыме

https://static.news.ru/photo/93a9c114-79c2-11eb-8d46-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Бурдейный/travelcrimea.com

Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «наглой ложью» слова бывшего лидера Украины Петра Порошенко о жизни населения полуострова. Также политик посоветовал экс-президенту «оставить свои сочувствия при себе».

Накануне Порошенко на своей официальной странице в социальной сети Twitter написал, что ему жалко крымчан из-за их проблем с водоснабжением и электричеством и что их якобы «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и „манны небесной“ российские власти не обеспечили».

Всё это наглая ложь. Пусть Порошенко не льёт крокодильи слёзы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Он отметил, что в регионе сейчас наблюдается небывалая динамика развития, невозможная в составе Незалежной. Киев ранее обеспечивал до 85% потребности Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с РФ подачу ресурса по магистрали в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Кабмин РФ разработал план по налаживанию водоснабжения субъекта. Проект обойдётся примерно в 50 млрд рублей.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что план Киева вернуть Крым путём привлечения международных организаций и других стран бессмыслен, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее парламент Украины призвал мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию и противодействовать «милитаризации» полуострова.