Порошенко отказался от политического убежища в России

Бывший украинский президент Пётр Порошенко отверг предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении политического убежища в РФ. Об этом Порошенко написал в Facebook, посоветовав Путину «осознать», что на Украине «сами разберутся».

Но всё же бывший глава государства не удержался и раскритиковал своего преемника Владимира Зеленского за то, что тот преследует проевропейскую оппозицию на Украине и тем самым хочет сделать «подарок Путину».

Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберёмся сами здесь, на Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины, — написал Порошенко.

Бывший украинский президент добавил, что уже «сам Путин» подтверждает желание Зеленского «сделать ему подарок».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова предоставить политическое убежище бывшему лидеру Украины Петру Порошенко. Российский лидер назвал чрезмерным преследование олигарха на Украине как «государственного преступника».