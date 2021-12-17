Порошенко не удалось вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Следователи Государственного бюро расследований Украины пытались передать на улице повестку о вызове на допрос экс-президенту страны Петру Порошенко по делу о пособничестве терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. По этой статье проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства не стал обращать внимания на призыв правоохранительных органов, передает ТАСС.

Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении, — говорится в сообщении агентства.