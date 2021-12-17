Порошенко не удалось вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Софья Купервасер
Софья Купервасер
22:11, 17 декабря 2021
Пётр ПорошенкоФото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Следователи Государственного бюро расследований Украины пытались передать на улице повестку о вызове на допрос экс-президенту страны Петру Порошенко по делу о пособничестве терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. По этой статье проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства не стал обращать внимания на призыв правоохранительных органов, передает ТАСС.
Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении, — говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось о решении Киевского апелляционного суда отказать защите отпустить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука из-под домашнего ареста по делу о поставках угля из Донбасса. Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму.