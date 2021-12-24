Порошенко не пришёл на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл сегодня, 23 декабря, на допрос в Государственное бюро расследований по делу о госизмене, он вернётся в страну в первой половине января, передаёт заявление его адвоката Ильи Новикова РИА Новости. Политик стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса.

Он прилетит, как и обещал, в первой половине января, — отметил Новиков журналистам в здании Госбюро расследований, отвечая на вопрос, придёт ли сегодня Порошенко на допрос.

Экс-президент ранее заявил , что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи.

Ранее политолог рассказал, что по его мнению, возвращение на родину бывшего президента Украины зависит от того, насколько нынешний глава государства Владимир Зеленский контролирует силовые структуры.

В то же время депутаты от партии Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм.