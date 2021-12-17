Порошенко потребовал реакции Киева на проект РФ по гарантиям безопасности

Киев должен первым отреагировать на предложенный Москвой проект гарантий безопасности, написал в Facebook бывший президент Украины Пётр Порошенко. Согласно документу, Россия предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

По мнению экс-главы государства, «кремлёвские прихоти гарантий безопасности уходят далеко за рамки двусторонних отношений» между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией, а также «затрагивают национальные интересы большинства стран всего евро-атлантического пространства».

Причём затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром, — отметил Порошенко.

Он считает, что по этой причине на данные предложения должны реагировать все, кого это касается, а Киев — в первую очередь. Порошенко также потребовал от руководства Украины «не прятаться в карпатских горах», а быть на передовой жизни мира.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами.