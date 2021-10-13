«Попытка продавить не прошла»: в Госдуме оценили визит Нуланд в Москву

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву не принёс никаких ярких продвижений по вопросу восстановления отношений между Россией и США. Вашингтон пытался продавливать свою волю, но такие действия являются неприемлемыми для России, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

По её словам, была надежда, что после визита Нуланд американская сторона согласится на обоюдное предложение по возвращению дипломатических миссий, но американцы не поддержали эту идею.

К сожалению, никаких таких ярких продвижений в плане восстановления отношений между Россией и США мы не видим. Меня несколько радует, что появилась информация о наличии продуктивного взаимодействия по вопросам кибербезопасности. Я надеюсь, что наши страны вернутся к диалогу по определению прав человека в киберпространстве, который прекратился в 2016–2017 году, — сказала депутат.

Она отметила, что Америка пытается играть по правилам, которые не базируются на уважении и суверенитете других государств, а продавливают свою волю, что неприемлемо для России.

Попытка продавить снова не прошла и рано или поздно они поймут, что попытки давления на Россию бессмысленны, и пойдут на какие-то форматы сотрудничества, — считает Бутина.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с Нуланд не исключил, что отношения между Москвой и Вашингтоном обострятся. Он назвал переговоры с ней «предельно откровенными и полезными», а также добавил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Сама Нуланд назвала переговоры в российском МИД конструктивными.