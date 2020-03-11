https://static.news.ru/photo/c9e731aa-6369-11ea-a006-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отношения России и Грузии охладели из-за бывшего президента Михаила Саакашвили. Во многом благодаря ему страна «отпрыгнула» от Москвы, заявил российский лидер Владимир Путин. Он вспомнил, как в своё время предупреждал Саакашвили о необходимости мирным путём решать вопросы Абхазии и Южной Осетии, и политик обещал не прибегать к силе.

«Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попёр. Попёр — получил! — заявил Путин в в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, ответственность за разрыв связей с Тбилиси лежит на нём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин охарактеризовал нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам российского лидера, их можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Среди положительных моментов Путин отметил двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и рост товарооборота.