https://static.news.ru/photo/9640d682-62cc-11ea-aaff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправка об обнулении президентских сроков действующего российского лидера Владимира Путина внесена в Госдуму.

Как сообщает Telegram-канал «360», документ предлагает не учитывать предыдущие президентские сроки, а также текущий срок, который лицо занимает на момент вступления данной поправки в силу.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» космонавт Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их после принятия поправок в Конституцию России. По её мнению, после вступления в силу обновлённого основного закона страны у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ.

Председатель Думы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании органа, в ходе которого рассматриваются поправки, для обсуждения инициативы Терешковой с президентами и лидерами фракций, писал NEWS.ru.