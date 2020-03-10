https://static.news.ru/photo/0f7e19c2-62c5-11ea-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесли поправку о проведении в 2020 году досрочных парламентских выборов. Она даёт депутатам право принять решение о сокращении срока своих полномочий.

Как передаёт «Интерфакс», документ внесён ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию. Это предложение должны поддержать не меньше двух третей голосов от общего состава.

В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы, — говорится в тексте.

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести новые выборы в Госдуму после принятия Конституции. Инициативу поддержал также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин.