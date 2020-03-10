В Госдуму внесли поправку о проведении в 2020 году досрочных парламентских выборов. Она даёт депутатам право принять решение о сокращении срока своих полномочий.
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В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы, — говорится в тексте.
Ранее, как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести новые выборы в Госдуму после принятия Конституции. Инициативу поддержал также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин.
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