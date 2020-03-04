https://static.news.ru/photo/b97d30c8-5e03-11ea-8847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Основной закон России планируют в случае одобрения текстов парламентом и Конституционным судом передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта — ко дню присоединения Крыма.

Данной информацией с журналистами поделился источник в рабочей группе по поправкам в Конституцию. По словам собеседника сотрудников СМИ, день присоединения Крыма имеет для России символическое значение.

Текст поправок в случае их одобрения обеими палатами парламента и получения положительного заключения в Конституционном суде планируется передать на подпись главе государства к 18 марта, — цитирует источник «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин прописал порядок, в котором будут вступать в силу предложенные им поправки в Конституцию РФ. Эту процедуру он предусмотрел в третьей поправке к законопроекту.

Базовый законопроект о поправках в конце марта должны согласовать две трети субъектов РФ. Далее их одобрят Госдума и Совфед, затем президент поставит под ними свою подпись и их официально опубликуют — но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.