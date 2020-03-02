https://static.news.ru/photo/efee9e58-5ca5-11ea-a07b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму свой проект поправок в Конституцию. В нём в частности указано, что изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

Изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, — цитирует «Интерфакс» текст поправок.

Ранее в поправках не указывалась необходимая доля поддержки для вступления их в силу.

Как следует из проекта, в случае одобрения изменений, президент подпишет указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками и указанием даты вступления их в силу.

Ожидается, что второе чтение поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, среди них — недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ, недопущение умаления подвига народа в Великой Отечественной войне, а также поправка о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины. Поправки Путина изложены на 24 страницах. Текст российского лидера направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству.