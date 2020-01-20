https://static.news.ru/photo/ce434afe-3b91-11ea-b30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о поправках к Конституции, вынесенный на рассмотрение в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, предполагает, что полномочия Конституционного Суда РФ будут расширены. Об этом стало известно в понедельник, 20 января.

Согласно проекту, до подписания главой государства тех или иных законов их конституционность будет проверяться в КС. Проверку станут проводить по запросу президента, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки. В частности, предлагается принять закон о Госсовете.

Кроме того, считается, что необходимо расширить полномочия парламента и сократить полномочия главы государства. Изменения потребуются в статьях 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.