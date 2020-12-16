Поправки о регулировании цен на базовые продукты поступили в Госдуму

https://static.news.ru/photo/1d1d9840-3fe8-11eb-be59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента как поправки к законопроекту о статистическом учёте.

В законопроекте речь идёт о том, что правительству предоставляется право устанавливать на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней, чтобы стабилизировать цены.

Накануне премьер Михаил Мишустин говорил, что все необходимые документы для борьбы с необоснованным ростом цен уже готовы. В частности, 16 декабря должны быть подписаны соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении цен на сахар и масло растительное.

Владимир Путин 9 декабря обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и довольно жёстко высказался по этому поводу в адрес подчинённых. Президент отметил, что рост цен связан отнюдь не с пандемией коронавируса, а с желанием подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние полгода стоимость подсолнечного масла в России подскочила более чем на 20 рублей. Так, в ноябре за килограмм продукта нужно было заплатить в среднем 122,89 рубля, тогда как в мае — 101,7 рубля. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.