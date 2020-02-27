Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Албанский премьер-министр Эди Рама, в этом году председательствующий в ОБСЕ, встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Рама завершил встречу словами о поддержке антироссийских санкций и посетовал на дефицит возможностей для давления на РФ.

Рама и Лавров беседовали три часа вместо одного запланированного — официальные контакты редки, а лидеры государств никогда не общались даже по телефону. Российский министр заявил, что потенциал отношений двух стран...