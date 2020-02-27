Поправки о проведении 22 апреля 2020 года всероссийского голосования по изменениям в Конституции внесены в Госдуму.
Данный день предлагается сделать оплачиваемым выходным днём. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников,
Ранее NEWS.ru сообщал, что дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будет закреплена федеральным законом, заявил сенатор и сопредседатель рабочей группы по изменению Основного закона Андрей Клишас.
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