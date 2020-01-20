Российский лидер Владимир Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы. В одном из его пунктов предлагается не распространять на крымчан требование об отсутствии второго гражданства при выдвижении на пост президента. Текст документа
Таким образом «ценз осёдлости» не должен касаться россиян, которые «ранее являлись гражданами государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ».
В Конституцию также предлагается внести требования к высшим должностным лицам. В документе указано, что занять соответствующий пост сможет российский гражданин, достигший 30 лет и постоянно живущий в России. Кроме того, у кандидата не должно быть второго гражданства, вида на жительство и любого иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в другой стране.
Как писал NEWS.ru, Путин также внёс в поправки пункт, исключающий возможность занимать должность главы государства более двух сроков.
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