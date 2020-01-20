https://static.news.ru/photo/86ae612e-3b9b-11ea-9942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Российский лидер Владимир Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы. В одном из его пунктов предлагается не распространять на крымчан требование об отсутствии второго гражданства при выдвижении на пост президента. Текст документа опубликован в нормативной базе нижней палаты парламента.

Таким образом «ценз осёдлости» не должен касаться россиян, которые «ранее являлись гражданами государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ».

В Конституцию также предлагается внести требования к высшим должностным лицам. В документе указано, что занять соответствующий пост сможет российский гражданин, достигший 30 лет и постоянно живущий в России. Кроме того, у кандидата не должно быть второго гражданства, вида на жительство и любого иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в другой стране.

Как писал NEWS.ru, Путин также внёс в поправки пункт, исключающий возможность занимать должность главы государства более двух сроков.