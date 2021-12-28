Попова ответила на вопрос Лукашенко о «затухании» пандемии

В ходе неформального саммита глав стран СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, можно ли на текущий день говорить о «затухании» пандемии. Глава ведомства ответила, что пока об этом говорить рано, пишет ТАСС.

Пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, — сказала Попова.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» даёт 90% защиты не только от уже ранее изученных штаммов коронавируса, но и от новой мутации «омикрон», которая появилась в ЮАР и уже распространилась по миру.

Ранее президент РФ сообщил, что уровень нейтрализации вакциной «Спутник V» нового штамма коронавируса «омикрон» очень высок. Глава государства пояснил, что беседовал на эту тему с руководителем центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Тот заверил, что «Спутник V» точно нейтрализует новую разновидность инфекции.