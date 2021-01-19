Помпео: США рассмотрят дальнейшие санкционные меры против России

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассмотрит дальнейшие санкционные меры против Москвы в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA), — цитирует РИА Новости главу Госдепа.

Он также напомнил, что Вашингтон ранее уже ввёл санкции в отношении российского судна-трубоукладчика «Фортуна», занятого в работах по строительству газопровода «Северный поток-2». Санкции также коснулись владельца судна — компании «КВТ-Рус».

Если «Северный поток — 2» будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив её жизненно важного дохода и открыв её для дальнейших агрессивных российских действий, — заявил Помпео.

Ранее стало известно, что немецкая компания Bilfinger SE, занимающаяся строительством и инжинирингом, отказалась от участия в проекте «Северный поток-2» из-за страха перед возможным введением санкций от американской стороны.