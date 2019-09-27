Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва и Вашингтон должны найти конструктивный путь для совместной работы. Такое мнение выразил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперёд. Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова, — написал Помпео в Twitter.

Как писал News.ru, на встрече Лаврова и Помпео звучали темы санкций и связанного с ними визового инцидента, а также конфликта на востоке Украины.

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