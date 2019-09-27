Москва и Вашингтон должны найти конструктивный путь для совместной работы. Такое мнение выразил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперёд. Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова, — написал Помпео в Twitter.
Met with Foreign Minister Lavrov today to discuss bilateral issues and a range of global challenges, including arms control. Although we have areas of tension with #Russia, we must find a constructive path forward. We’ve worked together before - we can do it again. pic.twitter.com/ndCyEEBnnn