Москва и Вашингтон должны найти конструктивный путь для совместной работы. Такое мнение выразил госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперёд. Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова, — написал Помпео в Twitter .