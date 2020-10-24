Помпео рассказал о заверениях Баку и Еревана в соблюдении перемирия

https://static.news.ru/photo/466e7b32-1708-11eb-9709-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что на заокеанских переговорах министры иностранных дел Азербайджана и Армении заверили Вашингтон в готовности соблюдать гуманитарное перемирие. Оно должно наступить в полночь 26 октября по американскому времени или в 08:00 по времени Закавказья.

Главы МИД Мнацаканян и Байрамов заверили о готовности имплементировать и соблюдать перемирие, вступающее в силу в полночь, — говорится в сообщении Помпео в Twitter.

Today, the U.S. facilitated an intensive negotiation with the FMs of Armenia, Azerbaijan, & @OSCE Minsk Group Co-Chairs to move closer to a peaceful resolution of the N-K conflict. @ZMnatsakanyan & @bayramov_jeyhun have committed to implement & abide by the ceasefire at midnight. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 25, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков сыронизировал над словами американского президента Дональда Трампа, пообещавшего «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе. Российский политик напомнил, что глава США у себя-то дома не может решить ни одной проблемы, не говоря уже о мировой обстановке.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.