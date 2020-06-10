Помпео призвал Россию вернуть Крым Украине

https://static.news.ru/photo/3d85a3ba-ab2e-11ea-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Chris Kleponis/www.imago-images.de/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российские власти под страхом уголовного наказания набирают призывников в Крыму.

С 2015 года Россия призвала на службу в свои вооружённые силы тысячи мужчин Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился, — заявил чиновник по случаю публикации доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год.

Помпео считает, что власти РФ должны освободить «неправомерно задержанных украинцев». Политик также призвал остановить «притеснение» людей, выступающих против «оккупации» Крыма.

Крым — это Украина, — подытожил Помпео.

Он заявил, что Россия должна вернуть контроль над полуостровом Украине, сообщает «Интерфакс».

После распада СССР Крым оставался в составе независимой Украины. В 2014 году в стране произошёл государственный переворот. Жители полуострова провели региональный референдум, на котором проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым вошёл в состав России. США и страны Евросоюза и Украина не признают этого решения, называя действия РФ «аннексией».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал уже не актуальной «национальную идею об освобождении» Крыма. По его словам, доказательством этого факта является обсуждение политиками в Киеве вопроса о поставках воды на полуостров.