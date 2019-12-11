https://static.news.ru/photo/570a9b5e-1c1f-11ea-bafa-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.

В описании законопроекта также говорится о необходимости внесения в перечень иностранных террористических организаций группировок, которые поддерживает Россия на территории Украины.

Для того чтобы Помпео начал заниматься этим вопросом, законопроект должен быть утверждён в Сенате и Палате представителей США. После этого у госсекретаря будет 90 дней на размышления.

Также планируется, что комитет обсудит документ под названием «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля». В случае если его примут, президент США должен будет публично призвать руководство России вернуть Крым под контроль Украины и призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, которые совершают насилие на востоке Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о недопустимом вмешательстве в государственные дела Америки.