Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.
В описании законопроекта также говорится о необходимости внесения в перечень иностранных террористических организаций группировок, которые поддерживает Россия на территории Украины.
Для того чтобы Помпео начал заниматься этим вопросом, законопроект должен быть утверждён в Сенате и Палате представителей США. После этого у госсекретаря будет 90 дней на размышления.
Также планируется, что комитет обсудит документ под названием «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля». В случае если его примут, президент США должен будет публично призвать руководство России вернуть Крым под контроль Украины и призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, которые совершают насилие на востоке Украины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о недопустимом вмешательстве в государственные дела Америки.
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