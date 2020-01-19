График пребывания госсекретаря США Майкла Помпео в Берлине не предусматривает переговоров с представителями России.
В ходе конференции по Ливии американский политик встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главами МИД ОАЭ, Турции, Германии и верховным представителем по иностранным делам Евросоюза Жозепом Боррелем,
Ранее NEWS.ru писал, что власти Туниса заявили о решении не посылать делегацию в Берлин на международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии.
19 января в Берлине пройдёт международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. На неё приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран. Российскую делегацию возглавит президент страны Владимир Путин. В мероприятии примут участие представители противоборствующих сил — маршал Ливийской народной армии Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Фаиз Сарадж. При этом германская сторона намерена
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