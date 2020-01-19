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График пребывания госсекретаря США Майкла Помпео в Берлине не предусматривает переговоров с представителями России.

В ходе конференции по Ливии американский политик встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главами МИД ОАЭ, Турции, Германии и верховным представителем по иностранным делам Евросоюза Жозепом Боррелем, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Туниса заявили о решении не посылать делегацию в Берлин на международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии.