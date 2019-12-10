https://static.news.ru/photo/998532c6-1b8b-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: NEWS.ru

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о недопустимом вмешательстве в государственные дела. Также он затронул тему, которая связана с Полом Уиланом. Лавров назвал заявления своего коллеги безосновательными.

Администрация президента Трампа всегда будет уделять огромное внимание обеспечению целостности и честности наших выборов. Ни Россия, ни одна другая страна не имеет права предпринимать какие-то усилия для подрыва этого процесса, потому что мы на эти усилия ответим, — цитирует «Интерфакс» Помпео.

По словам главы МИД РФ, совместной работе между странами мешает волна подозрений со стороны США.

На все наши просьбы по поводу того, что если нас подозревают, давайте сядем и поговорим, дайте факты на стол, ноль реакции, — ответил Лавров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Помпео назвал содержательными переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.