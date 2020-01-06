https://static.news.ru/photo/c54d9012-30c9-11ea-a30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Госсекретарь США Майкл Помпео и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество Киева и Вашингтона.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказал, что Помпео подтвердил поддержку суверенитета Украины со стороны Соединённых Штатов и выразил уверенность в длительном стратегическом партнёрстве стран. Также американский госсекретарь поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Багдаде, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что власти США готовятся к любым шагам Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. По его словам, проведена работа по увеличению числа военнослужащих в регионе. Кроме того, Вашингтон принимает меры для защиты систем кибербезопасности.