https://static.news.ru/photo/8569afe2-c032-11e9-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят на переговорах 19 августа Ливию, Сирию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, а также ситуацию в Персидском заливе. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения СВПД и недопущение эскалации напряжённости между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия, — цитирует Ушакова РИА Новости .

Кроме этого, помощник Владимира Путина сообщил, что стороны могут обсудить в контексте Сирии «вопрос о новом четырёхстороннем саммите».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин во время рабочего визита во Францию 19 августа обсудит с Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и международные вопросы.

До этого в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что планирует затронуть на встрече с Владимиром Путиным тему работы в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе.