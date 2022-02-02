Помощник президента Ушаков прокомментировал публикацию ответов США и НАТО

Помощник президента России Юрий Ушаков не смог подтвердить достоверность публикации El Pais по ответам США и НАТО России. Он сообщил, что читал ответные документы США и НАТО в оригинале и не сравнивал их с публикацией испанских СМИ, пишет РИА Новости.

Честно говоря, я не сравнивал полученные документы от США и НАТО с утечками. Я не знаю, надеюсь, это то же самое, — признался Ушаков.

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Cогласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию, но предпочитают её не комментировать. Он подчеркнул, что российская сторона не причастна к обнародованию документов с ответами США и НАТО, и предложил обратиться за комментариями к руководству газеты или к руководству страны.