Помощник Горбачёва рассказал о роли жены в принятии политических решений

https://static.news.ru/photo/110e44c0-3ed3-11eb-8515-fa163e074e61_660.jpg Раиса Горбачёва Фото: Ludmila Pakhomova/Global Look Press

Супруга первого президента СССР Михаила Горбачёва Раиса никогда не давала политику советов по вопросам, касающимся государственных дел. Об этом заявил бывший переводчик руководителя и глава пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко.

Со своей женой он не советовался. Это не тот круг вопросов. Что касается кадровых решений, тоже не советовался, насколько я знаю, — сказал он в программе «Познер» на Первом канале.

При этом Палажченко добавил, что Горбачёв мог интересоваться мнением супруги по каким-то общим вопросам, однако решения всегда принимал сам. Помощник отметил, что первый президент СССР всегда подмечал реакцию Раисы Максимовны на свои действия, но не более того.

О роли Раисы Горбачёвой в принятии политических решений часто высказывались критики бывшего советского президента.

Ранее французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский рассказал о событиях 1989 года, которые привели к падению Берлинской стены. По его словам, объединение Германии последовало после застолья с участие генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля. Федоровский уверяет, что СССР рассматривал два варианта решения «проблемы ГДР». Якобы сотрудники КГБ и военные настаивали на интервенции в Восточную Германию, а советник генсека Александр Яковлев и глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе были против агрессии. Об этом писатель и бывший дипломат рассказал в интервью радиостанции Europe 1.

Ввод советских войск отменили после того, как Яковлев поговорил с Раисой Горбачёвой, а она, соответственно, с мужем. Позднее Горбачёв отправился в Бонн. Там был дан официальный ужин с большим количеством спиртного. Советский генсек не переносил алкоголь, а Коль к моменту разговора с ним выпил две бутылки вина.

По словам Федоровского, Коль был с Горбачёвым на «ты», поэтому начал разговор, назвав его по имени: «Михаил, знаешь, объединение Германии, оно как Рейн — это поток, который не остановить». Затем замолчал и после паузы добавил: «К тому же мы готовы заплатить». После минутного молчания, уверяет Федоровский, Горбачёв спросил: «Сколько?» По словам писателя и бывшего дипломата, прошло немного дней и прозвучал сигнал к объединению Германии, писал NEWS.ru.