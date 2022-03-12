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Помощник Байдена рассказал, что ждёт Россию в случае атаки на НАТО

18:38, 13 марта 2022
Помощник Байдена рассказал, что ждёт Россию в случае атаки на НАТО Фото: pixabay.com
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия атакует территорию НАТО, страны блока будут вынуждены применить всю силу в ответном ударе. Об этом сообщает ТАСС.

Если будет военное нападение на территорию НАТО, это приведёт к задействованию пятой статьи [Вашингтонского договора о коллективной обороне], и мы в ответ применим всю силу альянса НАТО, — заявил Салливан.

Напомним, что по тексту пятой статьи НАТО нападение на одну из стран военного блока обязывает все страны Альянса начать войну против агрессора.

Ранее Салливан сообщил, что у США останется возможность продолжать поставки Украине военной техники и оружия даже на фоне заявления России о том, что такие конвои с оружием будут законными целями для Вооружённых сил РФ. 

Кроме того, помощник президента США заявил, что военные США не участвуют в боях на Украине. Он заверил, что солдаты Соединённых Штатов не будут отправлены на украинскую территорию. При этом политик подчеркнул, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».

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