Помощник Байдена рассказал, что ждёт Россию в случае атаки на НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия атакует территорию НАТО, страны блока будут вынуждены применить всю силу в ответном ударе. Об этом сообщает ТАСС.

Если будет военное нападение на территорию НАТО, это приведёт к задействованию пятой статьи [Вашингтонского договора о коллективной обороне], и мы в ответ применим всю силу альянса НАТО, — заявил Салливан.

Напомним, что по тексту пятой статьи НАТО нападение на одну из стран военного блока обязывает все страны Альянса начать войну против агрессора.

Ранее Салливан сообщил, что у США останется возможность продолжать поставки Украине военной техники и оружия даже на фоне заявления России о том, что такие конвои с оружием будут законными целями для Вооружённых сил РФ.

Кроме того, помощник президента США заявил, что военные США не участвуют в боях на Украине. Он заверил, что солдаты Соединённых Штатов не будут отправлены на украинскую территорию. При этом политик подчеркнул, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».