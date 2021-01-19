Помощница Тихановской оценила шансы оппозиционера вернуться в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/d5fd5c64-5a79-11eb-b984-fa163e074e61_660.jpg Анна Красулина Фото: facebook.com/anna.krasulina

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина в разговоре с NEWS.ru оценила шансы политика вернуться на родину.

Как сообщила Красулина, бывший кандидат в президенты очень хочет вернуться в Белоруссию, быть ближе к родным и просто хочет жить дома.

Но сейчас это невозможно. В стране правовой дефолт, не соблюдаются законы, которые были приняты режимом для своего комфортного существования. Нет суда, правоохранительных органов, милиции, — считает Красулина.

Тихановскую задержат сразу, как только она пересечёт границу. Против нее возбуждено как минимум два уголовных дела, напомнила пресс-секретарь. Поэтому оснований считать, что бывший кандидат в президенты сейчас может вернуться домой, нет.

В этой ситуации нет смысла возвращаться. Она гораздо более полезна белорусскому народу, будучи свободной, общаясь на высшем уровне с главами самых влиятельных стран и международных организаций, — добавляет пресс-секретарь.

Красулина уверена, что как только ее возвращение будет безопасным, Светлана вернётся в Белоруссию, как и все остальные члены команды.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская ищет способы безопасно вернуться на родину, а также добиться гарантий безопасности при возвращении других представителей оппозиции.