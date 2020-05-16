Политика

Помощница депутата Максимовой рассказала о её состоянии

12:30, 16 мая 2020
Светлана Максимова Светлана Максимова Фото: svmaximova/vk.com

Помощница депутата Госдумы Светланы Максимовой Наталия Кузьмина сообщила, что её начальница, у которой был диагностирован COVID-19, уже идёт на поправку.

По её словам, депутат на данный момент чувствует себя хорошо, и «все самое страшное уже позади», поэтому скоро Максимову выпишут из больницы, после чего она ещё две недели должна будет провести в изоляции.

Она уже очень хорошо себя чувствует, смеется уже, готова работать, но, к сожалению, еще две недели нужно будет ей пройти карантин дома, — передаёт РИА Новости слова Кузьминой.

Помощница выразила уверенность, что депутат сможет вернуться к работе после окончания изоляции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России коэффициент распространения коронавируса снова достиг минимальной отметки и составил 0,9.

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