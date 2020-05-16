Помощница депутата Максимовой рассказала о её состоянии

https://static.news.ru/photo/5ebc9f68-9759-11ea-8e92-fa163e074e61_660.jpg Светлана Максимова Фото: svmaximova/vk.com

Помощница депутата Госдумы Светланы Максимовой Наталия Кузьмина сообщила, что её начальница, у которой был диагностирован COVID-19, уже идёт на поправку.

По её словам, депутат на данный момент чувствует себя хорошо, и «все самое страшное уже позади», поэтому скоро Максимову выпишут из больницы, после чего она ещё две недели должна будет провести в изоляции.

Она уже очень хорошо себя чувствует, смеется уже, готова работать, но, к сожалению, еще две недели нужно будет ей пройти карантин дома, — передаёт РИА Новости слова Кузьминой.

Помощница выразила уверенность, что депутат сможет вернуться к работе после окончания изоляции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России коэффициент распространения коронавируса снова достиг минимальной отметки и составил 0,9.