«Ползучее зловонное безумие»: Захарова раскритиковала ранний выбор гендера

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новость о том, что власти австралийского штата Новый Южный Уэльс предложили детям выбирать гендер с трёх лет. Несовершеннолетним хотят разрешить самим определять комфортное местоимение для обращения к себе. Статью Захаровой опубликовала «Российская газета».

По словам официального представителя МИД, людей принуждают к противоестественному выбору.

Это не отдельные явления. Меняется мир. Его меняют. И всё это происходит в глобальном масштабе. Ползучее зловонное безумие, — высказалась она.

Захарова назвала происходящее ультрабиополитикой и сравнила её с деятельностью нацистов. По её мнению, «либеральный Левиафан» зашёл дальше, его задача — заставить человека изменить самого себя, отречься от идентичности и поработиться.

Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности, — считает Захарова.

Ранее сообщалось, что в английской школе запретили произносить сексистские фразы вроде «будь мужиком». Директриса Сара Хьюитт-Кларксон объяснила, что неправильно навязывать мальчикам стереотип, по которому они не должны говорить о своих чувствах и не могут бояться.