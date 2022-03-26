«Полёт фантазии»: посол РФ оценил слова польского генерала о Калининграде

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Еврочиновник предположил, что Россию могут подтолкнуть к КНР, Захарова в Telegram такой подход Брюсселя назвала лжедипломатией.

Я бы балансировку колёс им не доверила, а не то что геополитику. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя, — отмечается в её сообщении. Ранее стало известно,...