«Полёт фантазии»: посол РФ оценил слова польского генерала о Калининграде

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что военные пенсионеры любят поболтать и порой не контролируют полёт своей фантазии. Так он в эфире телеканала «Россия 1» отреагировал на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, предъявившего претензии на Калининград.
Отставные генералы очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии, — подчеркнул представитель МИД.
Андреев добавил, что польские пользователи Сети уже ищут ответ на вопрос, когда Кёнигсберг находился под властью Польши.
Ранее стало известно, что 25 марта экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград». По его мнению, областной центр России является территорией Польши. В прошлом году Скшипчак заявил, что Калининградская область является «воротами в Балтийское море и Польскую низменность».