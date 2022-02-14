Полянский заявил об отсутствии причин для вторжения на Украину 16 февраля

Россия не имеет каких-либо причин для вторжения на Украину 16 февраля, как об этом заявили ранее ряд СМИ и официальных лиц на Западе. Такую точку зрения в эфире Четвёртого канала британского телевидения высказал первый заместитель постоянного представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, анонс якобы готовящейся акции является по меньшей мере странным.

Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого, — сказал Полянский. отвечая на вопрос о возможной подготовке вторжения.

Он также добавил, что о данной дате говорят лишь американские СМИ и это «очень смехотворно и странно».

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно эти обвинения отвергала.